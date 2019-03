Optimisme: Veflinge vender udviklingen

- I Kerteminde har de haft stor succes med et pølsemarked foran brugsen, og det vil vi prøve at lave en Veflinge-udgave af i mindre målestok, fortæller Ulla Larsen.

Hun har netop været på kursus gennem Coop, hvor bestyrelsesmedlemmer fra hele Fyn fik mulighed for at hente inspiration fra hinanden.

- Men der er kommet en bredere lokal bevidsthed om, at hvis vi skal holde gang i livet herude, så skal vi også holde gang i brugsen. Det kæmper både personalet, os i bestyrelsen, en række frivillige og kunderne en hård kamp for, siger Ulla Larsen.

Hun indrømmer, at det kan give ondt i maven at læse om den triste udvikling for de små brugser, men i Dagligbrugsen i Veflinge har man ved den netop afviklede generalforsamling kunnet glæde sig over en stigning i omsætningen. Hvor meget må bestyrelsesformanden dog ikke oplyse.

- Vi har store drømme for at udvikle vores butik, og uddeler Lars Therkelsen har da også lige garanteret os, at brugsen i Veflinge ikke er i farezonen for at gå samme vej som blandt andet Sandager og Nørreby, siger bestyrelsesformand Ulla Larsen.

Veflinge: I forårssolen er en lille håndfuld borgere stoppet op foran Dagligbrugsen og får vendt dagens begivenheder, mens kunderne passerer ind og ud af butikken og hilser med brede solskinssmil. I Veflinge hersker der en sammenbidt beslutsomhed om, at den lokale dagligvarebutik ikke skal være den næste i rækken af lukningstruede brugser, og ligesom solen mærkbart vinder kræfter, så har brugsen efterhånden også noget at have optimismen i.

En kædereaktion

Forårsmarkedet finder sted den 6. april på p-pladsen og foran Dagligbrugsen.

- Vi inviterer alle til at komme og stille en gratis bod op på et kræmmermarked, der bliver nogle stande for udstillere, og så har vi hyret en pølsevogn, hvor man kan få en pølse og en vand eller øl til 10 kroner, fortæller Ulla Larsen.

Brugsen har blandt andet fundet en række tilbud frem på forårsblomster, og så er der i forbindelse med byens "Tab et ton"-projekt blevet arrangeret en gåtur klokken 14.

- "Tab et ton" er Dagligbrugsen blevet en del af, fordi brugsen pakker de madvarer til deltagerne, som indgår i deres kostplaner. Det betyder også, at der dukker nogle nye spændende grøntsager op i brugsens kølediske, fortæller Ulla Larsen.

En af de frivillige, der har sluttet sig til kampen for den lokale brugs, er Lars Thomsen, der bringer varer ud til de kunder, som ikke selv har mulighed for at komme til butikken og handle. Lars Thomsen er til dagligt ejer af byens afholdshotel, men blev ved den forrige generalforsamling valgt ind i bestyrelsen og har påtaget sig varetjansen for brugsen.

Om sommeren foregår vareturene på budcykel som i gamle dage, men i de kolde måneder bliver de fyldte kasser og poser dog læsset i bagagerummet på hans private bil.

Det har gjort hotelejeren til et populært ansigt hos byens ældre, hvor der som regel også bliver tid til en lille snak.

- Jeg har en ældre kunde, hvor jeg har fået nøglen til huset. Så lægger hun penge et bestemt sted, og jeg sørger for at stille de varer i køleskabet eller fryseren, som skal det. Det er sådan, livet var herude på landet for mange år siden, og her hjælper brugsen også med til at skabe lokale relationer og sammenhold, mener Lars Thomsen.

- Det er nødt til at være en kædereaktion, hvor vi allesammen foretager nogle bevidste valg. Hvis du bruger brugsen, så bruger brugsen den lokale håndværker til vores projekter og vedligeholdelse. Alle er vigtige for at bevare livet i byen, siger bestyrelsesformand Ulla Larsen.