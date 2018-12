Opskriften på mere end 60 år sammen: Gensidig tolerance og plads

Bogense: Det kan måske lyde som starten på en romantisk ugebladsnovelle, når godsets gartner sådan løber med køkkenpigen. Men det var faktisk det, der skete, da Harald og Ella Appelon Jensens liv satte en fælles kurs mod bryllup, talrige flytninger, tre børn og flere karriereskift på tværs af landet. Det bliver historien ikke kedelig af, for livet overgår af og til selv den bedste fiktion.

- Officielt blev vi gift, fordi det skulle man være for at kunne få en lejlighed i København, forklarer snart 80-årige Ella Appelon Jensen, men Harald løfter med et skævt smil sløret for andre mulige motiver.

- Du troede, du var søsyg, griner han om den dag, de sejlede hjem på juleferie fra Sjælland.

- Nu skal du ikke være alt for åben, når det skal stå i avisen, mener Ella og løfter øjebrynene over kaffekoppens kant. Men fakta kan være svære at komme udenom, og tallene afslører, at deres søns 60 års fødselsdag ikke falder så forfærdeligt langt efter diamantbrylluppet.

I dag ville den lille mellemregning ikke vække det store postyr, men dengang var det noget, man gik op i. Køkkenpigen og gartneren blev faktisk gift - under juleferien - den 28. december 1958. Oven i købet på Ellas 20 års fødselsdag.

- Vi tjente sammen på Lindenborg Gods i Himmerland, hvor Ella var køkkenelev, og jeg var gartner. Vi gik og havde et ret godt øje til hinanden i et stykke tid, inden vi fandt ud af det. Der var jo mange unge mennesker ansat på det store gods. Både mænd og kvinder, så der blev kærestet en del. Men det blev mig, der løb med den kønne blonde køkkenelev, smiler Harald, der selv var fire år ældre end Ella og færdiguddannet. Mange unge bor i dag hjemme til langt op i 20'erne og skal have uddannelse og sabbatår, inden de forlader de trygge rammer, men dengang begyndte voksenlivet tidligere. Parret var begge blevet sendt ud at arbejde som 14-årige, hvor Ella kom i bagerbutik, og Harald startede i lære som gartner.