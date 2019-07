Opsigtsvækkende fund: Håndgranat fra krigens tid fundet på loft

Forsvarets ammunitionsryddere måtte en tur til Søndersø for at hente en Mills håndgranat, som stammer fra Anden Verdenskrig. Den lå på et loft og fundet under oprydning.

Forsvarets sprængstofeksperter måtte forleden en tur til Søndersø for at hente en Mills håndgranat, som var blevet fundet på et loft til en privat landejendom.

Det fremgår af Forsvarets døgnrapport, og bekræftes af vagtchef Kenneth Taanquist, Fyns Politi.

- Granaten er blevet fundet i forbindelse med klargøring af salg af en privat beboelse, fortæller vagtchefen.

Håndgranaten blev fundet onsdag formiddag på loftet af landejendommen på Sandvad tæt på Dallund Sø, og politiet blev derefter orienteret. Da der var tale om en på det tidspunkt ukendt håndgranat blev ammunitionsrydderne fra Skive Kaserne rekvireret.

Et par timer senere kunne sprængstofeksperterne konstatere, at der var tale om håndgranat af mærket Mills, og stammede fra Anden Verdenskrig. Håndgranaten fra Mills har den karakteristiske form af en ananas, som også kendes fra mange film, som skal forestille at foregå under krigen.

Forsvarets eksperter fik den forsvarligt pakket ind, og kørte af sted med den.