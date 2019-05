Op på cyklen: Torvedag med sunde vaner på tilbud

Temadag på Torvet i Otterup om "Sundhed for alle" lokkede med muligheden for at møde den tidligere cykelrytter Jesper Skibby mellem 10.30 og 14.30. Men i Skibbys program var der kun afsat en halv time til Otterup.

Otterup: Bente Karlsen fra Daugstrup kalder sig en glad cyklist, der har to cykler at skifte imellem, en almindelig, der kun lader sig drive frem med rugbrødsmotor og en med elmotor.

Lørdag formiddag havde hun taget den almindelige cykel til Torvet i Otterup - det er jo kun en smuttur fra hjemmet i Dagstrup.

Anledningen til Otterup-besøget var temadagen "Sundhed for alle" udsprunget af det tredje af FN's 17 verdensmål, nemlig "Sundhed og Trivsel. Temadagen havde særlig fokus på cykling og andre sunde vaner, der er sunde både for den enkelte og for miljøet.

På Torvet lod Bente Karlsen sig blandt andet inspirere i en bod med elcykler fra Fri Bikesmart i Odense. Ikke fordi hun overvejer at udskifte sin egen elcykel, men fordi hun gerne vil have, at hendes søster også køber en cykel med motor, så de kan cykle sammen.

Ud over elcyklerne kunne de besøgende på Torvet også blive klogere på de mange motionstilbud fra Seniorhuset Otterup, om muligheden for at få en afklarende sundhedssamtale gennem Nordfyns Kommune. De kunne blive inspireret af sunde madopskrifter og lære mere om de 17 verdensmål, der blandt andet også handler om at afskaffe fattigdom og arbejde for bæredygtige byer og lokalsamfund.