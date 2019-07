Omstilling. Klimaplan på Nordfyn

Debat: Hvis man læser i det grønne regnskab, kan man se, at Nordfyns Kommune har reduceret sin CO2 udledning fra 2015 til 2017 med 25 procent. Det er, som jeg kan se det, sket ved at købe biogas, at et par skoler er overgået til opvarmning ved fjernvarme samt reduktion af elforbrug fra gadelys.

Det er jo alt sammen fint, men når det udmeldte reduktionsmål til 2025 er 30 procent fra 2015, så er ambitionen altså fem procent på seks år. Intet som helst om de planlagte midler til yderligere klimatiltag, så at kalde det en klimaplan er nok i overkanten.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget mener, at Nordfyns Kommune ikke har grund til at skamme sig over denne klimaplan. Ingen har gavn af at skamme sig; hverken børn eller voksne. Brug i stedet energien på at se frem og tage handling.

Vi beder vores unge om at være flittige, modige og innovative i deres uddannelse og jobvalg. Klimabekymringen og kravet om handling er i høj grad drevet af vores unge; når børn er bange for klimaforandringerne, tror jeg, det handler om, at vi voksne ikke tager ansvaret.

Vi skal sammen være modige, tage ansvaret og sætte gang i klimaomstillingen nu: Selv om det er bøvlet, koster penge og det kan være svært at overskue den fulde proces.

Kan man tillade sig at tvivle på målet med 70 procent reduktion af klimagasser i 2030? Nej det kan man dybest set ikke. Vejen dertil kan man være i tvivl om, men retningen bør alle tage ansvaret for. Jo mere magt og indflydelse man har, jo større er ansvaret.

Jeg håber, at Nordfyns Kommune vil revurdere deres målsætning og hvilke åbenbare midler, der allerede er tilstede i dag. Desuden sætte sig i spidsen for en proces sammen med erhvervsliv og borgere i kommunen, så vi får mål for alle i hele Nordfyns Kommune og ikke blot for kommunens egne aktiviteter

Vi har lavet en facebookgruppe : Project Zero til Nordfyn- klimaomstilling nu

Meld dig ind i gruppen: Vi oplevede til folketingsvalget, at fokus og pres fra vælgere kunne tvinge politikere til at ændre kurs. Vi kan også påvirke lokalt til at få klimaforandringer højt på dagsordenen i Nordfyns Kommune.