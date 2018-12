Også masser af fynboer udvandrede: Hver 10. dansker forlod landet

Nordfyn/USA: Midt under den amerikanske borgerkrig i 1862 indførte regeringen den såkaldte Homestead Act, der gav alle selvstændige landmænd ret til helt gratis at overtage et areal på omkring 100 tønder land på prærien. Herhjemme i Danmark betød en stor befolkningstilvækst, at mange var frustrerede over, hvor svært det var at trænge op gennem de sociale lag og blive selvstændige. I gårdejerfamilierne var det typisk den ældste søn, der arvede gården og så stod de øvrige uden noget. Så mange af de der drømte om at få foden under eget bord og drive deres eget landbrug pakkede ejendelene og satte kursen mod den amerikanske, australske eller canadiske drøm.

I USA var det især de tre midtvestlige stater Illinois, Wisconsin og Iowa, der trak mange danske familier til i de år, mens der i dag er flest danske efterkommere i Californien, Utah, Minnesota og Washington DC. Ved en undersøgelse for nogle år siden udtalte godt 1,4 millioner amerikanere, at de havde etnisk danske rødder.

I denne uge fortæller UgeAvisen Nordfyn historien om Hans Christian Hansen Nygaard og Jensine Dalsgaard Pedersen Nygaard, der blev gift på Nordfyn i maj 1887 og ankom til Amerika en måned senere.

Deres 10 børn er blevet til 28 børnebørn, 60 oldebørn og 96 tipoldebørn, og de danske traditioner og navne løber stadig i familien.