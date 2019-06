Omkring halvdelen af Coops butikker landet over får reduceret deres energiforbrug ved hjælp af efterisolering.

Otterup: Coop, der driver Superbrugsen, Dagli'brugsen, Fakta, Kvickly og Irma, er i fuld gang med at gøre omkring halvdelen af koncernens butikker mere energieffektive.

Coop vil reducere deres energiforbrug ved hjælp af teknisk isolering af varmeinstallationer. Over 60 butikker er indtil nu blevet mere energieffektive, og over 600 andre butikker er på vej til at blive det.

Coops direktør for Super Brugsen, Jesper K. Andersen, siger om koncernens energiindsats i en pressemeddelelse.

- I Super Brugsen ønsker vi at kombinere ansvarlighed og købmandskab. Det gør vi meget konkret omkring vores energiforbrug, hvor vi målrettet og systematisk optimerer vores energiforbrug og finder nye måder at spare på energien på. Når vi er i mål i 2020, sparer vi, hvad der svarer til elforbruget i 25.000 husstande. Og vi er allerede godt på vej.

Coop har allieret sig med entreprenørvirksomheden Norisol, der skal stå for arbejdet med at gøre butikkerne mere energibesparende.

- Teknisk isolering er ofte den hurtigste vej til at opnå energibesparelser, da det ikke indebærer udskiftning men derimod optimering af den eksisterende installation. Tilbagebetalingstiden på energioptimering ved efterisolering er ofte under et år og er dermed noget alle virksomheder burde sætte i gang, siger Ole Sander, adm. direktør i Norisol.

Super Brugsen i Otterup er en af de butikker i landet, som har fået installeret teknisk isolering af varmeinstallationer.