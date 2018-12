Nytårskoncert: Slynglerne indtager Bogense med ny solist

Bogense: For tredje år i træk kommer promenadeorkestret Lauseniana til Bogense for at levere deres traditionelle nytårskoncert. Det sker lørdag 12. januar, hvor kulturhuset Støberiet vil stå klar med både nytårsplatter og en treetagers-forhøjet scene.

Det 45 år gamle orkester, som bedst er kendt ved navnet Slyngelorkestret, spiller normalt for fulde huse i Jylland. Det samme håber Finn Gramvad, som er ejer af H.C. Andersen Golf, der arrangerer nytårskoncerten, vil gælde for aftenen i Støberiet.

- Vi sørger for flag på stolene, så folk bliver aktiveret gennem koncerten, og selvfølgelig mad, der dufter af nytår, fortæller han.