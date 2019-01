Nyt våben mod plastaffald i jorden: Flyvsk plastik skal tæmmes med skov

Formændene for de politiske fagudvalg foreslå at plante skov på en grund ved Rødevej uden for Otterup. Nabo til grunden har i flere år klaget over, at rester af plastaffald i jorden på kommunens grund flyver ind på hans område.

Nislev: Langs Rødevej uden for Otterup ligger et stykke jord, der gennem de senere år er kendt som plasticgrunden, fordi plasticrester fra det gartneri, der tidligere lå på grunden, bliver ved med at dukke op af jorden. Men nu kan området måske snart omdøbes til plasticskoven. På sit møde onsdag den 16. januar skal Økonomiudvalget tage stilling til et forslag om at bruge det kommunalt ejede areal på knap seks hektar til skov. I forslaget til Økonomiudvalget noteres det om plastresterne i jorden: "I forbindelse med en skovrejsning er det ikke tænkt, at arealet skal oprenses. Med tiden vil plastikresterne blive indkapslet/afdækket af løvfald mv." Arealet har gennem flere år været genstand for en strid mellem Nordfyns Kommune og ejeren af nabogrunden Egon Rasmussen, der klager over, at plaststykker blæser ind på hans grund, der også er plantet til med skov. Nordfyns Kommune købte i 2009 grunden. I starten var jorden forpagtet ud, og da forpagteren i foråret 2012 pløjede jorden, dukkede der plastic-rester frem. Og det fortsatte efter, at jorden blev lagt brak. Men i juni sidste år blev kommunen frifundet i en sag ved Retten i Odense, hvor Egon Rasmussen ønskede at få kommunen dømt til at rense grunden for plast. Forslaget om at plante skov kommer fra Styregruppen for Rekreative områder, der består af formændene for de politiske fagudvalg, og det bliver ligeledes anbefalet af Teknik- og Miljøudvalget med den tilføjelse, at der i den nye skov skal "indtænkes lysninger til stiforløb og arealer til eventuel videre udvikling."

Det var slet ikke tanken med mit forslag, at det skulle koste så mange penge. Pia Longet (S) om ni millioner kroners-oplæg om Otterup Teaterskov

Plads til andet end skov Dermed er der stadig en flig åben for de tanker, der ligger i et forslag fra den socialdemokratiske næstformand i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Pia Longet. Hun lancerede sidste år en idé om at bruge grunden til en Teaterskov med plads til friluftsscene, spejderhytte og naturlegeplads. Forslaget blev behandlet i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, der bad administrationen om at komme med et oplæg til og overslag på projektet. Det har administrationen gjort, og det er endt med et oplæg, der langt overstiger, hvad Pia Longet havde i tankerne. Overslaget løber nemlig op i 9,8 millioner kroner. - Det var slet ikke tanken med mit forslag, at det skulle koste så mange penge, siger Pia Longet. - Lige nu er det vigtigt, at vi får det udlagt til rekreativt område. Det har hele tiden været min tanke, at der skulle plantes skov, men at der skal være plads midt i, der kan bruges til noget andet, siger socialdemokraten, der stadig ser muligheder for sine tanker om en teaterskov i det forslag, der ligger til Økonomiudvalget. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget har taget den knap 10 millioner kroner dyre beregning på en teaterskov til efterretning. - Nu har vi fået et overslag over, hvad de forskellige ting ville koste, og så sker der ikke mere lige nu, forklarer udvalgets formand Mette Landtved-Holm (V), der også synes, det er fint, hvis arealet i første omgang bliver et rekreativt område med skov, som alle kan gå tur i.