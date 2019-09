Nyt telekørselskoncept på vej til hele Fyn: - Det har været et bredt ønske fra de fynske kommuner

Cecilie Borg fra Bogense fortalte for cirka et år siden til avisen, at hun frygtede for de besparelser, der var lagt op til på teletaxiområdet. Ingen kørsel om søndagen, højere priser og ingen kørsel fra klokken 21 til 23 på hverdage. Besparelserne blev ført ud, og nu ser det ud til, at der igen kommer forandringer på telekørslen på Nordfyn. Arkivfoto: Emil Hermann

Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune har godkendt et nyt telekørselskoncept, som Fynbus har udarbejdet til alle fynske kommuner for at skabe et fælles koncept. Seniorrådet på Nordfyn ser både fordele og ulemper ved det nye telekørselskoncept.

Nordfyn: Telekørselsområdet i Nordfyns Kommune står nu igen foran mærkbare forandringer. Teknik- og Miljøudvalget har ved deres seneste møde i august godkendt et nyt telekørselskoncept, som Fynbus har udarbejdet til alle fynske kommuner for at skabe et fælles koncept på Fyn. - Rent administrativt lettes det nu hos Fynbus, og det vil vi kunne spare en hel del penge på. Det bliver ens for alle kommuner med den model, der er sat op, og det har været et bredt ønske fra de fynske kommuner, siger Anders Thingholm (K), udvalgsformand i Teknik og Miljø. I juni 2018 vakte det stor opstand hos især ældre og unge på Nordfyn, at Venstre, Socialdemokraterne og Konservative (SF og Dansk Folkeparti stemte imod) vedtog, at der skulle spares massivt på teletaxiordningen. Ordningen var blevet så populær, at der var opstået et merforbrug på mindst 1,4 millioner kroner, som var ud over det årlige budget på 4,65 millioner kroner. Besparelserne betød, at al hverdagskørsel i tidsrummet klokken 21 til 23 forsvandt, al weekendkørsel udgik (bortset fra lørdag klokken 09 til 13) og taksten for én zone blev hævet med fem kroner og taksten for kørsel i flere zoner blev hævet med 20 kroner. Lige nu ser det ud til, at besparelserne har haft en effekt på merforbruget, da man går under budgettet på 4,65 millioner kroner. Anders Thingholm mener, at det nye telekørselkoncept fra Fynbus vil forbedre servicen på visse områder. - Der bliver igen lukket op for fuld weekendkørsel med de moduler, der er lagt op til, men jeg ved også godt, at det bliver dyrere at bruge ordningen, men det har jeg også selv tidligere sagt, at det var nødvendigt at gøre, hvis servicen skulle op igen. Og så skal vi politisk beslutte i forbindelse med budgetforhandlingerne, om vi vil køre den fulde ordning frem til klokken 24, eller om vi skal køre frem til klokken 21, oplyser Anders Thingholm. Før betalte du for, hvor mange zoner, du kørte gennem. Nu skal der betales for hver kilometer samt en mindstetakst. Mindstaksten afhænger af, hvilket modul du benytter dig af, og hvordan der er bestilt. Der er i alt fire moduler i løbet af en dag.

Kort om sagen Teletaxi og telependler er en del af den samlede kollektive trafik på Nordfyn.I juni sidste år blev det besluttet i kommunalbestyrelsen, at der skulle spares massivt på teletaxiordningen. Den var blevet for populær og ville opbygge et årligt merforbrug på mindst 1,4 millioner kroner ud over budgettet på 4,65 millioner kroner. Telependlerordningen forblev uændret.



Nu ser det ud til, at der igen kommer ændringer på telekørslen. Fynbus har udarbejdet et nyt, fælles telekørselskoncept, som de fynske kommuner er i gang med at forholde sig til.



Nordfyns Kommune er positive overfor det nye telekørselskoncept. I de kommende budgetforhandlinger skal det blandt andet besluttes, om der kan findes penge til kørsel mellem klokken 21 og 24 alle ugens dage.



Teletaxi og telependler skifter navn til flextur og plustur, hvis det nye telekørselskoncept føres ud.

Seniorråd på banen Seniorrådet på Nordfyn ser både fordele og ulemper ved forslaget til det nye telekørselskoncept. - Vi er tilfredse med, at der nu kan bestilles en teletaxi på alle ugens dage. Men hvis folk skal deltage i et socialt arrangement om aftenen, så kan det være svært at tage hjem allerede klokken 21, for der er det som regel ikke slut, siger Birgit Folden, formand for Seniorrådet på Nordfyn og tilføjer: - Jeg ved godt, at det bliver lidt dyrere at bruge teletaxien nu, men det vil aldrig blive så dyrt, som hvis du skulle tage en almindelig taxa. Fremfor at man ikke kunne komme nogen steder i weekenderne, så har man da et valg nu. Birgit Folden oplyser, at man kan bestille en teletaxi på flere forskellige måder. Ifølge hende er det dyrest at bestille en vogn via et telefonopkald. - Jeg kan se, at der er mulighed for at ringe til Fynbus, og det er den dyreste løsning. Så kan du bruge en app eller et abonnement, hvor man bestiller via internettet. Og det er billigere at gøre det sådan, fortæller hun. Landdistriksrådet og Handicaprådet har også afgivet høringssvar i forhold til det nye telekørselskoncept på Nordfyn. De mener også, at Nordfyns Kommune bør prioritere det fjerde modul, som vil åbne op for kørsel mellem klokken 21 og 24.

Venter på andre kommuner Det er endnu svært at sige, hvornår det nye telekørselskoncept vil blive ført ud. - Udgiften gælder for vores budget i 2020. Men vi afventer også lige de andre kommuner, hvor de står i forhold til det her nye telekørselskoncept. De har også modtaget høringssvar fra forskellige aktører og er derefter vendt tilbage til Fynbus' bestyrelse, siger Anders Thingholm.