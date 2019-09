Nyt teaterprojekt: Lokal Bogenseboer spilles af kendt skuespiller

Fremover kan du kombinere træningen med en kulturel oplevelse, når du lægger vejen forbi Bogense Hallerne. Her inviteres du nemlig inden for i miniaturebiografen Teater Cinema boks, hvor lokale historier bliver fortalt gennem scenekunst.

- Jeg fik ideen om at fortælle historier fra fynske yderområder gennem scenekunst. Og der kan det jo være omstændigt at tage en hel teatergruppe ud, så vi fandt frem til et projekt, hvor man stadig får en meget intim oplevelse med en skuespiller, der står i næsten fuld størrelse foran dig. Målet er at komme i berøring med folk, der ikke normalt oplever scenekunst. Og for at vække sådan en gruppe skal det føles relevant, så derfor skal man møde modtagerne i øjenhøjde og omkring noget, der er relevant for det sted, hvor de bor.

Bogense: Hvornår har du sidst været i teatret? Er du bosat i Bogense området er det formentlig et stykke tid siden, hvis du spørger folkene bag det nye projekt Teater Cinema boks. Derfor kan du i hele september blive inspireret til at gå mere i teater, når du lægger vejen forbi Bogense Hallerne. Det fortæller direktør i InstaFilm, Abbi Moreno, som fik ideen til projektet.

Hvad er det? Teater Cinema boksen er en lille transportabel biografsal med plads til fire personer. Ved et tryk på en "Start"-knap afspiller skærmen i boksen et kort stykke teaterkunst i form af en monolog eller dialog. Den viste teaterkunst på filmen tager afsæt i et lokalt tema. Hvad er meningen? Projektets formål er at udbrede kendskabet til teaterkunsten i yderområder og på den måde at inddrage og fascinere en målgruppe, der ikke traditionelt er i berøring med teaterkunst i lige så høj grad som i de større byer. Projektet har derudover til formål at medvirke til en øget interesse for at se teater i levende live. Hvor kan jeg se det? Teater Cinema boksen står i Bogense Hallerne hele september, hvorefter den bliver flyttet til Rudkøbing i oktober og Vollsmose i november. De specifikke geografiske placeringer er valgt ud fra en befolkningssammensætning, der ikke traditionelt er i berøring med teaterkunst/som bor langt fra teatertilbud.

- Vi fik flere historier fra Bogense, men et gennemgående tema var oversvømmelse, som også var et oplagt tema for os at gå videre med. Der er meget drama i det emne, og det er så voldsomt, når folk fortæller om, at hele deres opsparing og pension er røget. Men det er jo også en ret isoleret historie, som vi odenseanere ikke oplever. Derfor er det både en meget lokal historie og samtidig en livsændrende historie. Og det er nogle gode elementer til det her projekt.

I Teater Cinema boksen kan man derfor sætte sig ind og opleve et stykke teaterkunst om et tema med lokalt afsæt, formidlet på film. Forud for manuskriptskrivningen har projektfolkene taget turen til Bogense for at indsamle inspiration og historier fra det lokalmiljø, hvor teaterboksen nu skal stå, fortæller Abbi Moreno.

I boksen kan man opleve et stykke teaterkunst i form af en monolog eller dialog. Fra Bogense har man valgt at behandle emnet oversvømmelse. Foto: Dorthe Wolff

Kendt skuespiller

I Teater Cinema boksen i Bogense kan man opleve en lokal campingpladsejer, der er hårdt ramt af oversvømmelserne. Hun spilles af Christiane Gjellerup Koch, der for tiden er aktuel i spillefilmen Ser du månen, Daniel. I udarbejdelsen af projektet havde man mange mulige skuespillere inde over, men da ønsket har været at producere filmene som onetakes, faldt en del skuespillere fra undervejs, fordi det kræver noget mere - eller noget andet - at indspille uden mulighed for at klippe i scenerne bagefter.

- Men vi valgte netop at gøre det sådan for at få optagelserne til at være så tro mod levende teaterkunst som muligt, forklarer Abbi Moreno.

Teatersekvenserne er opført og optaget på Teater Momentum i Odense og redigeret af Ragna Film, der er en underafdeling til InstaFilm. Projektet er finansieret stort set udelukkende gennem Kulturregion Fyns pulje Innovative Kulturkoncepter. Puljen er til for at støtte spændende idéer til kulturprojekter, der kan supplere og højne kvaliteten af de eksisterende kulturtilbud på Fyn. Miniaturebiografen er bygget af firmaet Whyte Yonder fra Odense.