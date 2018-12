Nyt samlingsrum: Mælkevejens nye fantasi-krinkelkroge

Et stort samlingsrum i Børnehuset Mælkevejen er forvandlet til små hyggelige sanseoplevelser, der giver masser af mulighed for leg.

Sommer Larsen er specialister i at skabe fantasifulde og farverige universer, og står blandt andet bag spøgelseshuset i Legoland, den sydlandske bystemning i Lalandia Billund og børneafdelinger på flere af landets sygehuse.

- Det store fælles rum har altid været sådan lidt svært at bruge, fordi det bare indbød til sådan nogle lidt vilde og meget højlydte lege, hvor børnene løb rundt efter hinanden. Det nye rum indbyder til fordybelse, brug af sanserne og træning af børnenes grovmotorik, fortæller Dorthe Jensen fra Mælkevejen.

Det er firmaet Sommer Larsen, der har stået for den magiske forvandling af det store rum, og forandringen er allerede faldet i god jord hos både børn og voksne.

Søndersø: Siden efterårsferien er der blevet malet, bygget og forvandlet i børnehuset på Mejerivej, og i fredags kunne håndværkerne så pakke sammen, og lade børnene indtage et fantasiunivers med et slot, små indbydende legehuler og hyggelige rum til læring.

Under trappen op til de store børnehavebørn er der indrettet små huler, hvor børnene kan bruge deres sanser og udfordre motorikken. Foto: Thomas Gregersen

Farverigt univers

- Vi har virkelig manglet de her små rum, hvor vi kan dele børnene op i forskellige mindre læringsgrupper. Så kan vi sidde og læse med dem og give dem ro til at fordybe sig, fortæller Dorthe Jensen.

Det er dagtilbudsleder Lillian Andersen, der har fået idéen til at lade Sommer Larsen stå for indretningen, og børnehuset har selv været med til at slå mange af stregerne i processen.

Børnene kan kravle ind i de små huler, hvor der forskellige steder er et lammeskind, et spejl og masser af små kighuller.

- Vi har blændet en dør ud til garderoben, hvor børnene nu i stedet kan kravle ud i et lille tårn, og kigge ud på det der sker i det andet rum, siger Dorthe Jensen.

Thea på fire år er vild med det nye farverige univers med et højt prinsesseslot og masser af gemmesteder.

- Det hele er sjovt og flot, mener hun. Det er Alexander og Christoffer på fem år enige i. De synes, børnehusets fællesrum er blevet meget mere spændende at lege i.

- Man kan også bare ligge ned og slappe af derinde, siger Christoffer.