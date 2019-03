Nyt samarbejde har planer om jazzklub

Bogense: Når Suburban Jazzband går på scenen til frokostjazz hos RamaZang-folket i Fredskoven, så er det både en støttekoncert for Castor, men også et forsøg der kan ende med et fast spillested i Bogense.

- Vi er meget spændte på opbakningen. Suburban Jazzband har sagt ja til at spille, fordi bandets trompetist Poul Helge Hansen selv er gammel Bogense-dreng, fortæller Kjeld Bruun.

Poul Helge Hansen har for mange år siden faktisk startet en jazzklub i Bogense, og derfor er tanken opstået om at skabe nogle tilbagevendende arrangementer.

- Castors Venner har jo jazzkoncerter på moletorvet hen over sommeren, men der mangler noget i de mørke måneder. Derfor ville jeg ønske, vi kunne skabe nogle faste koncepter med frokostjazz eller måske brunchjazz, siger han.

Den første koncert på lørdag er blevet til i samarbejde med de unge mennesker i teaterforeningen RamaZang, der vil hjælpe med at fylde buffeten op og rydde flasker af.

- Hvis vi skal bevare nogle kulturelle tilbud og holde liv i byen, så er alle gode kræfter nødt til at arbejde sammen, indskyder den mangeårige leder af teaterforeningen Birgitte Pliniussen.

Der er gratis adgang til koncerten, hvis man er medlem af Castors Venner, og ellers kan man tegne et medlemsskab i døren formedelst 100 kroner.

Hvis man ønsker at købe mad under koncerten, skal man bestille på Castors Venners hjemmeside.

- Vi laver lidt ekstra, så man også kan tilkøbe sig adgang til buffeten i døren, men vi ser helst, at folk bestiller, fortæller Birgitte Pliniussen.