Nyt nordfynsk firma spænder bredt

Nordfyn: Er der problemer med computeren, skal du have nye vinduer i huset - eller leveret varer, så har Morten Krog Jensen fra Skamby løsningen. Han har netop tilsluttet sig Mand & Bil-samarbejdet og der er allerede mange planer for fremtiden.

Morten Krog Jensen er selv uddannet tømrer, men har en god ven, der løser computeropgaver med alt fra rensning, virusfjernelse til fejlfinding og reparation.

Udover tømrerarbejdet har Morten Krog Jensen også i en periode kørt i transportbranchen og har drevet sit eget møbelfirma - Mortens møbler - med produktion af blandt andet plankeborde.

- Jeg sad bag rattet omkring 150.000 kilometer om året, og det var simpelthen for meget. Nu vil jeg gerne prøve at have en mere varieret hverdag, siger han.

Han har dog ikke lagt transporterfaringerne helt fra sig, for det bliver også en af de opgaver, han fremover vil løse under Mand & Bil-logoet.

- Jeg har noget med træ, som går igen i både mit håndværk og mine fritidsinteresser. Som tømrer har mit speciale blandt andet været bindingsværk, fortæller Morten Krog Jensen.