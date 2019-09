Nyt liv i Café Kysten: Jagten på ledig café endte på Nordfyn

Lisbeth Bregnhardt fra Holbæk har forpagtet Café Kysten i Adelgade i Bogense. Ud over caféen planlægger hun også at levere mad ud af huset.

De seneste halvandet år har hun boet og arbejdet på Grønland, fordi hendes mand, der er født på Grønland, ønskede at komme tilbage og nu blandt andet arbejder som guide i Grønland.

Lisbeth Bregnhardt har boet det meste af sin tid i Holbæk-området. Hun er uddannet ernærings- og husholdningsøkonom og har i en del år haft egen cateringvirksomhed, hvor hun blandt andet har lavet mad til et teater i Holbæk og også taget ud som kogekone.

52-årige Lisbeth Bregnhardt havde aldrig været i Bogense, før hun tog sin nye café i øjesyn, men hun besluttede sig for, at den nordfynske købstad og caféen i Adelgade kunne opfylde hendes mangeårige drøm om at få egen café.

Bogense: Jagten på en ledig café, som hun kunne overtage, har ført Lisbeth Bregnhardt til Bogense. Den 5. september skrev hun under på, at hun forpagter Café Kysten i Adelgade 58. Caféen er ejet af Per Forstad Johansen, der netop har sat hotel Bogense Kyst til salg.

Mad ud af huset

Men for Lisbeth Bregnhardt gælder det nu Café Kysten, hvor hun er i fuld gang med at få styr på, hvordan alt fungerer i caféen ud mod Adelgade, i selskabslokalet bagved og ikke mindst i køkkenet, hvor hun glæder sig til at lave mad helt fra bunden.

I caféen er det planen at servere dagens suppe, sandwich, kaffe og kage, og så kan man bestille sin aftensmad til dagen efter for 40 kroner for en portion.

Og så håber det nye ansigt i byens café-billede på, at hun for alvor kan komme i sving i køkkenet med at lave mad, der skal sendes ud af huset til private fester og arrangementer.

I starten vil der være åbent i Café Kysten hver dag fra sidst på formiddagen til formentlig klokken 19.

- Og ja, det er planen, at jeg selv klarer det hele, siger Lisbeth Bregnhardt, der foreløbig har slået sig ned i Odense, når hun ikke er at finde i Adelgade i Bogense.