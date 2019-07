Nyt initiativ: Søndersø holder blomme- og frugtfestival

Ida Tokehøj fik ideen til at holde en blomme- og frugtfestival. Og vupti, festivalen holdes for første gang til september og slås sammen med det børneløb, Søndersø Borgerforening med held forsøgte sig med sidste år.

Søndersø: Da avisen første gang ringer til Ida Tokehøj, er hun optaget på den anden telefon. Det viser sig, at hun er i gang med at tale med en veteranmotorcykelklub. Hun forsøger at overtale dem til at komme på besøg, når borgerforeningen søndag 1. september holder blomme- og frugtfestival.

En ny begivenhed, som kommer til at supplere sidste års børneløb, og som i den kommende tid kommer til at kræve mange frivillige timer af bestyrelsen, aktivitetsudvalget og Ida Tokehøj. Når hun gør noget, gør hun det fuldt ud. For at få frugtavlere og andre til at blive opmærksom på begivenheden og møde op, har hun eksempelvis fået fremstillet flyers om festivalen, som de vil tage rundt og dele ud på torvemarkeder og lignende steder.

For at skabe de bedste rammer spærres dele af Odensevej af under festivalen, der varer fra klokken 10-15.30. Den holdes på pladsen foran borgercaféen og på Odensevej, hvor der vil være boder med blommer og frugt. Programmet er spækket med et hav af aktiviteter. Der holdes blandt andet kagekonkurrence med udnævnelse af årets kagemester, der vil være stigegolf, skydetelt, snobrødsbagning, musik, underholdning, veteranmotorcykler og masser af spil inde i caféen.