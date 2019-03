Nyt bordtennishold er et hit i Bogense

Bogense: Bordtennis har mange gode effekter på både fysikken og hjernens evne til at tænke hurtigt, så der var ikke langt fra tanke til handling, da 75-årige Knud Jensen fik idéen til at starte et seniorhold af bordtennisspillere i Bogense. Han var selv et af byens unge talenter på turneringsplan i sportsgrenen i 1960'erne, og da han efter mange år flyttede tilbage til Bogense i 2018 skulle der ske noget. Bordtennis var ikke længere end del af idrætstilbuddet i byen.

Gennem UgeAvisen Nordfyn inviterede han til et informationsmøde i januar, hvor 24 interesserede meldte sig på banen, og nu bliver der ping-ponget lystigt i et mødelokale i Sløjfen i Bogense.

- Jeg havde måske regnet med en lille håndfuld interesserede, men tankerne må have ramt et behov. Vi kan simpelthen ikke være mere end 24 lige nu. Der kan spille otte ad gangen, hvis vi spiller double, og der er tid til tre hold. Så lige nu har vi faktisk flere interesserede stående på venteliste, fortæller Knud Jensen.

Han går lige nu og venter på svar på en ansøgning til en fond, så de to brugte borde, klubben er startet med, kan blive til flere.

- Det er sådan ligesom de der reklamer for OK i fjernsynet, hvor idrætsforeninger træner under nogle lidt svære vilkår. Vi må slæbe møbler frem og tilbage og skal hele tiden passe på ikke at verfe en potteplante eller en krukke på gulvet, når vi slår igennem, griner Knud Jensen.

Han forventer, at der på et tidspunkt inden sommerferien kommer afklaring på både fondsansøgningen og bordtennis-fremtiden.

- Jeg har aftalt med Bogense Gymnastisk og Idrætsforening, at vi bliver optaget som en sportsgren under dem og får spilletid i Bogense Hallerne i stedet. I 1960'erne lå sporten også under BG&IF, så det bliver sådan lidt som at komme hjem for mig, mener Knud Jensen.

Lige nu er der både mænd og et par kvinder med på holdene som rummer alt fra helt grønne nybegyndere til mere erfarne batsvingere og tidligere turneringsspillere.