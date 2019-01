Nyt Klintebjerg-projekt: Forening indkalder til borgermøde

Ørritslev Skovhuse: Foreningen Udvikling Klintebjerg indkalder alle interesserede til et borgermøde om et nyt og spændende projekt ved Klintebjerg Havn.

- Vi har modtaget forskellige planer og udkast fra arkitekten, nu hvor høringsperioden er overstået. Dette vil vi gerne præsentere for jer og få input og kommentarer. Mødet afholdes torsdag den 31.01 fra klokken 19.30 til 21.00 på Sletten skole afdeling Skovløkken. Klintebjerg Bådelaug giver en øl eller vand, lyder det fra bestyrelsen i Udvikling Klintebjerg.

Kommunalbestyrelsen har godkendt en lokalplan, som muliggør foreningens ønske om at opføre mindre bådehuse til fiskeri- og sejlsportsudstyr, et fælleshus til lokale foreninger som blandt andet Klintebjerg Vinterbadelaug og Klintebjerg Bådelaug og en promenade langs med en sandstrand.I løbet af foråret sidste år blev der opført en helt ny toiletbygning til 900.000 kroner med blandt andet omklædningsfaciliteter og udendørsbrusere under tag på det grønne område ved Klintebjerg Havn.