Nyt Hesteliv indviet: - Jeg fik idéen til internatet i en kø i Netto

Efter den officielle indvielse i weekenden ser Janne Juncker frem til at tage imod endnu flere heste i foreningen og hesteinternatet Nyt Hesteliv. En forening, hun valgte at starte efter en tur i Netto.

Morud: En udvidelse af den fynske motorvej betød i senforåret, at Janne Juncker og de omtrent 80 heste på internatet Nyt Hesteliv blev eksproprieret fra tilværelsen i Blommenslyst. Lørdag blev deres nye hjem i Morud officielt indviet. Nyt Hesteliv arbejder på mange områder for at hjælpe heste i nød og oplyse om hestevelfærd. På hesteinternatet modtager de derfor heste, ponyer og æsler, som har været udsat for vanrøgt eller mishandling. Janne Juncker er stifter og formand af foreningen Nyt Hesteliv, og for hende er foreningen et hjerteprojekt, som hun fik ideen til, da hun en majdag i 2004 stod i en kø i Netto.

- Der stod jeg og læste på forsiden af BT, at nogle ponyer var døde af sult. Jeg kan slet ikke have, hvis heste ikke bliver behandlet ordentligt, så derfor gik jeg hjem og skrev og skrev og skrev. Og så rullede det simpelthen. For det har altid ligget lige foran næsen af mig. Jeg har altid været glad for dyr, og særligt heste har altid været en passion for mig.

Janne Juncker fik sin første hest, da hun var 14 år og har tidligere været aktiv rytter i mange år. I dag rider hun ikke længere, men bruger fortsat al sin tid på heste og deres velbefindende. Nyt Hesteliv har for tiden 83 heste stående, og 85 procent af hestene, der kommer til stedet, har været udsat for vanrøgt. Siden foreningens stiftelse i 2007 har Nyt Hesteliv været inde over 1500 dyreværnssager. Mange af sagerne består af heste fra hestemarkeder, hvor Nyt Hesteliv har måttet frikøbe hestene for at befri dem fra vold og vanrøgt.