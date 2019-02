Nyskabende tilbud i Morud til voksne: Gør skolebørn klogere på virkeligheden

Til glæde for eleverne ønsker Havrehedskolen i Morud at åbne sig endnu mere mod omverdenen. Hvilket projektet "tæt på virkeligheden" skal bidrage med. Arkivfoto

Havrehedskolen i Morud går nye veje og tilbyder, at voksne med diverse faglig kunnen kan stå i spidsen for et valgfag på 9. årgang. "Tæt på virkeligheden" hedder projektet, som blandt andre en tandlæge og mekaniker allerede har ytret interesse for.

Morud: 9. årgang på Havrehedskolen i Morud kan se frem til alternativ undervisning. Fra det kommende skoleår er planen at oprette et valgfag, der hedder tæt på virkeligheden, og hvor underviserne skal være frivillige voksne med en faglig kunnen. Der er indledende møde om projektet torsdag 21. marts, og allerede nu har Anders Tingholm, afdelingsleder på Havrehedskolen, modtaget mail fra otte interesserede voksne. Imellem er blandt andre en dyrlæge, en militærmand, en med ansættelse i fødevareindustrien og en journalist. - Vi har ambitioner om at klæde vores elever bedre på til den virkelighed, der venter dem efter skoletiden. Også i forhold til hvilken uddannelse, de vælger. Der tror vi på, at det er en fordel, hvis de kan komme lidt tættere på nogle, der arbejder inden for de fag, de måske går og overvejrer, fortæller Anders Tingholm og understreger, at det absolut ikke er intentionen, at frivillige skal ind og overtage undervisningen fra de uddannede lærere.

Op til 10 uger Projektet skal ses som et supplement og som et ønske om i endnu højere grad at åbne sig mod omverdenen. I oplægget hedder det blandt andet: - I samarbejde med skolens ledelse vil du få mulighed for at planlægge og tilrettelægge et forløb, hvor du med meget stor indflydelse kan lære fra dig ud fra dine forudsætninger som for eksempel håndværker, iværksætter, arkitekt, ingeniør, sygeplejerske, mekaniker og så videre. Valgfaget vil have to ugentlige lektioner, men du vil kunne lave forløb, der strækker sig fra minimum tre og op til 10 ugers forløb. Omkring betaling af de "nye lærere", siger Anders Tingholm. - De vil få materialer og lignende betalt. Det skal selvfølgelig ikke koste dem noget, og får jeg en fornemmelse af, at dem, som er interesseret, gerne vil aflønnes som en timelønnet vikar, må vi se på det. Kunne man være interesseret, er næste skridt at melde sig til det indledende og uforpligtende møde. Det skal ske på e-mail ath@nordfynskommune.dk