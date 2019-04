Med et besøgskatalog i hånden kan man besøge 13 kunstnere og gallerier på Nordfyn og dermed modtage et stempel og en kunstgave som tak for besøget. Grafik: Leif Nørmark Sørensen

Inspireret af det fynske ø-hop koncept, lancerer nordfynsk kunstner kunst-hop, der skal lokke flere besøgende ud til kommunens gallerier og kunstnere. Oven i hatten bliver man også belønnet for besøget.

Nordfyn: På Sydfyn har man ø-hop - et populært koncept, hvor man for 100 kroner kan hoppe rundt mellem de mange øer i Det Sydfynske Øhav. Inspireret af dette koncept, har John Bonnesen Wolff, indehaver af Klintebjerg Galleri, taget initiativ til et nordfynsk kunst-hop. Den lokale kunstner konstaterede, at ø-hop på Sydfyn var populært og så derfor sit snit til at skabe mere opmærksomhed omkring nordfynske kunstnere. Sammen med 12 andre lokale kunstnere har han lavet et besøgskatalog. Hvor man med et ø-pas kan få et stempel, når man besøger en af øerne, får man i dette tilfælde et stempel i besøgskataloget, hver gang man besøger en af de 13 kunstnere. Et lille stempel var dog ikke nok i kunstnerens bog: - Jeg vidste godt, at der skulle mere til end blot et stempel for at lokke besøgende ud på landet på Nordfyn. Derfor besluttede jeg, at alle gallerier og kunstnere, der var tilmeldt kunst-hop, skulle give en lille unik kunstgave til alle besøgende med et katalog, siger John Bonnesen Wolff.

Føler sig oversete I første omgang havde John Bonnesen Wolff rakt hånden ud til 50 kunstnere på Nordfyn og var ved at give op, da der ikke var den store respons. Dog fik han 12 andre med på idéen, som også var ivrige efter at få noget mere eksponering. - En skøn blanding af etablerede og mindre etablerede gallerier og kunstnere, siger han. Manglen på opbakning undrede John Bonnesen Wolff en smule, da han ser et stort potentiale i at få mere opmærksomhed til de nordfynske kunstnere og gallerier. - Jeg har et lille galleri i en lille by på landet, og der kommer næsten ikke et øje. Sådan er det med de fleste gallerier. Mange kunstnere bliver overset, selvom de har et ønske om at få besøg af potentielle kunder. Især uden for de større byer har gallerier og kunstnere vanskeligt ved at gøre sig bemærket, siger John Bonnesen Wolff.

Støtte fra Neet Nordfyns Erhverv og Turisme (Neet) har valgt at støtte projektet med trykning og annoncering - da det, ifølge Per Olesen, direktør i Neet, falder i fin tråd med Neets kampagne for kultur og turisme på Nordfyn. - Det passer godt ind i det kunstneriske fokus, vi har, og vi synes tanken er rigtig god - og hvis det udvikler sig, kan det blive meget interessant. Der findes rigtig mange mindre og større gallerier og kunstnere på Nordfyn. Hvis vi kan samle det og give det noget fokus, så kommer det til at virke endnu stærkere. Så ved vi også at kunst er noget, der tiltrækker folk udefra, så derfor har det også en værdi for kommunen, siger Per Olesen. Per Olesen er begejstret for John Bonnesen Wolffs arbejde og glæder sig til at se, hvordan det udvikler sig, og om der måske kommer endnu flere kunstnere med.

Begynder til påske John Bonnesen Wolff anser det i første omgang som en succes, hvis bare der bliver solgt 20 kataloger. Idet de fleste gallerier og kunstnere formentlig bliver besøgt af par eller grupper, vil det betyde et pænt besøgstal, vurderer han. - Jeg tror og håber, at der går prestige i at besøge så mange gallerier og kunstnere som muligt - ligesom med ø-hop. Alle gallerier og kunstnere, der er tilmeldt, er spredt ud over det nordfynske landskab. Så ikke alene får gallerierne og kunstnerne besøg, men Nordfyn vil blive udforsket helt ud i kanterne, når besøgende selv skal finde ud til dem, lyder det fra John Bonnesen Wolff. De enkelte gallerier og kunstnere bestemmer selv, hvilken kunstgave gæsterne modtager. Kunst-kataloget koster 40 kroner og kan købes på VisitFyn eller hos Klintebjerg Galleri. Kataloget kan også bestilles med et tillæg i porto med e-mail: kunsthop.nordfyn@gmail.com - projektet bliver lanceret lige før påske.