Nykredit åbner for bud på konkursramt dagligvarebutik: Arbejdsgruppe diskuterer nu pris

Arbejdsgruppen i Nørreby Butikshus ApS har længe forsøgt at få hul igennem til Nykredit. Nu er det lykkedes, og Nykredit er villig til at sælge konkursramt dagligvarebutik, oplyser talsmand.

Nørreby: - Vi har gået og ventet på at få hul igennem til Nykredit siden borgermødet i begyndelsen af april, og det lykkedes for kurator i starten af denne uge. Jeg talte med kurator onsdag aften, og han sagde, at Nykredit var villig til at indgå en dialog omkring en overtagelse af bygningen, fortæller David Lorentzen fra arbejdsgruppen i Nørreby Butikshus ApS.

Fredag klokken 16 mødes arbejdsgruppen i Nørreby Butikshus ApS og sender efterfølgende et realistisk bud det til banken i starten af næste uge.

- I starten var stemmen i lokalsamfundet, at bygningerne ikke skulle koste mere end 25.000 kroner. Nu har vi nok alle sammen indset, at den pris får vi det ikke til. Nykredit kan jo ikke bare gå ud og sælge til en spotpris, men vi kommer bestemt heller ikke til at give 140.000 kroner, så vi skal finde et eller andet derimellem, og så håber vi selvfølgelig på, at Nykredit er til at handle med. Nykredit ønsker jo nok ikke at have bygninger stående eller at skulle ud i en tvangsauktion, siger David Lorentzen.

Tirsdag den 19. marts lukkede Lokalbrugsen i Nørreby efter mere end 122 års eksistens i landsbyen. Nørreby Brugsforening, der stod for driften af Lokalbrugsen og det tilhørende benzinanlæg, kunne ikke få økonomien til at hænge sammen efter mange års hård kamp og gik derfor konkurs.

Nu kæmper lokale ildsjæle for at få genåbnet både dagligvarebutikken og benzinanlægget. Lokale folk i Nørreby og omegn har sagt ja til at tegne anparter for over 252.000 kroner i håbet om en genåbning.