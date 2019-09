Nye vedtægter for museums- og arkivforening er godkendt

Nordfyn: Det lokale engagement og områdets bæredygtighed i forhold til indsamling, registrering, bevaring og formidling af kulturarven skal kunne sikres bedst muligt, og det bliver det nu, da de nye vedtægter for museums- og arkivforening er blevet godkendt i Nordfyns Kommunes budgetaftale.

Siden efteråret 2018 har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de kommunalt støttede museer og lokalhistoriske arkiver i samarbejde med Nordfyns Kommune arbejdet på vedtægterne, som endeligt blev godkendt på et møde 29. august.

- Jeg er rigtig glad for, at museerne og arkiverne sammen er blevet enige om en fælles retning fremover. Den vision og de formål, foreningen vil arbejde for, tegner godt for fremtiden for de nordfynske museer og lokalhistoriske arkiver, siger formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, Mette Landtved-Holm, i en pressemeddelelse.

I slutningen af september 2019 vil den stiftende generalforsamling for den nye paraplyforening finde sted.