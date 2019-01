Nye toiletter på marinaen: Klar til VM i cyklecross i Bogense

Bogense: Toiletterne på Bogense Havn og Marina bliver opgraderet i forbindelse med Nordfyns Kommunes renovering af velfærdsfaciliteterne.

Projektleder Ulrik Meyer fra Allan Led Hansen Aps, som er hovedentreprenør på projektet, lover, at alle toiletter vil være fuldt funktionsdygtige til VM i cyklecross på havnen i Bogense.

Faciliteterne under Marinetten på Sejlerkajen får to særskilte toiletter under Marinettens hovedindgang. På modsat side er der otte toiletter og et handicaptoilet med bad, egen indgang og rampe. Døren til handicaptoiletterne åbnes ved at trykke på en knap.

Faciliteterne ved siden af Fiskehuset på Vestre Mole har fem toiletter, hvoraf de tre har integreret bad. Derudover er der også et handicaptoilet, dog ikke med bad.