Nye ting på plakaten til sommerfest: Havetraktortræk vender tilbage til Særslev

Særslev: Særslev Sommerfest, som Sportsvennerne i Særslev står bag, har i år valgt at føje flere nye aktiviteter til et i forvejen stort og flot program.

Det fortæller Claus Harboe Christensen, der er med til at arrangere Særslev Sommerfest.

- Efter utallige forespørgsler på en hyggelig aften kun for det modne publikum har vi i år lyttet og gjort det til virkelighed. Onsdag aften er de ældres dag, og pensionisterne i Særslev og omegn er velkomne til at deltage i en hyggelig middag i et stort telt på sportspladsen, hvor der måske også vil være noget musikalsk underholdning. Tivoli er ikke åben, så de ældre i byen vil have en aften for dem selv.

Dagens ret vil kunne købes for 75 kroner. Senere på aftenen vil det være muligt prøve kræfter med linedance i forbindelse med en opvisning fra Piece of Cake, der er en bogensisk line dance-forening.

Det store telt på sportspladsen, hvor der i øvrigt er gratis entré hele aftenen, åbner klokken 17, og fra klokken 18 er det muligt at købe dagens ret, som i øvrigt består af kalvesteg stegt som vildt. Hvis du vil være sikker på at få mad, kan der forudbestilles på 29 92 22 11.