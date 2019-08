Nye cykelstiplaner: Her er de fire konkrete strækninger

Fra Hjadstrup til Marbæk-krydset

En cykelsti fra Hjadstrup til landevejen ved Marbæk-krydset vil være med til at binde stierne sammen over midten af Nordfyn fra Hjadstrup til Skamby. Det er en strækning på cirka 1500 meter plus en tunnel på cirka 15 til 20 meter.

Det er en smal vej, og især broen over Ringe Å er ekstra smal, så den vil også være med til at forbedre trafiksikkerheden.

Vi anbefaler, at der etableres en dobbeltrettet cykelsti langs med Marbækvejen. Den placeres på den nordlige side af vejen, da der er bygninger på den anden side, som ligger helt ud til vejen. Der skal blandt andet laves en tunnel under Uggerslevvej, cirka 25 meter fra Marbæk-krydset ind mod Uggerslev, af hensyn til hvis der skal etableres en rundkørsel i krydset på et senere tidspunkt.