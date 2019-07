Nybolig i Otterup satser endnu mere på Nordfyn

Otterup: Den Odense-baserede ejendomsmæglerkæde Nybolig Odense - Thomsen, Demirhan & Led har overtaget Nybolig-butikken i Bredgade 29 i Otterup. Med seks andre butikker i Odense satses der nu for alvor på at vinde markedsandele på hele Nordfyn, lyder det i en pressemeddelelse

- Vi ser et potentiale her på Nordfyn, hvor Otterup har en meget central beliggenhed. Derfor er vores nye butik i Bredgade også baseret på en vigtig strategisk beslutning, som passer rigtig fint til vores øvrige butikker i for eksempel Næsby, Tarup, Dalum, Hjallese og Skibhus.

- Vi ser også et naturligt potentiale i at kunne markedsføre en bolig på Nordfyn i alle vores andre butikker i Odense. Hver gang vi får et hus til salg på Nordfyn, informeres vores 30 medarbejdere i hele Odense, som derved kan søge efter potentielle købere i deres respektive kartoteker og netværk, forklarer direktør Jesper Fruerlund.