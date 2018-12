Ny web-butik i Bogense: Mere end 1000 antikviteter til salg

Samler Torben Juul har startet en butik på internettet for at sælge ud af sine tusindevis af effekter.

Bogense: På loftet i Adelgade 49 i Bogense sidder der ikke nogen nisser med deres risengrød i disse dage. Der er ganske enkelt ikke plads, og vægten af bare en enkelt nisse kunne være det sidste, der fik etageadskillelsen til at give efter.

I mere end en menneskealder har husets ejer - 61-årige Torben Juul - samlet på antikviteter, fine, sjove og mere eller mindre kuriøse ting. Nu skal den gamle borgmestergård og husets middelalderkælder gennem en bygningsarkæologisk undersøgelse og en gennemgribende renovering, så der skal sælges ud af de mange samlinger.

- Bortset fra mit absolutte hjerteblod, som jeg ikke vil af med, så har jeg fået samlet alt, alt, alt for meget sammen. Men jeg havde ikke solgt tingene, hvis jeg havde penge nok, erkender Torben Juul.

Huset er et af de tidligst fredede i landet, og kælderen med sine munkebuer er den ældste eksisterende bygningsrest fra Bogenses fortid. Også ældre end byens kirke, der først blev opført i sidste halvdel af 1400-tallet.

- Der er lavet et overslag over udgifterne til en renovering, og det løber op til voldsomme beløb i en fredet bygning af denne størrelse, fortæller Torben Juul.

Udover den antikvitetsbutik han har drevet i mange år, er der derfor nu også kommet en web-butik til, hvor der allerede er lagt mere end 1000 genstande ud for at komme i kontakt med et større gruppe kunder.