Ny trafiksikkerhedsplan skal ændre trafikanters adfærd

Nordfyn: Med afsæt i et borgermøde i Skamby Multihus ligger et forslag til ny trafiksikkerhedsplan i Nordfyns Kommune klar til godkendelse. Planen skal sikre øget fokus på trafikanternes adfærd.

- Jeg ser det som en både visionær og enestående plan. Vi er en af de første kommuner, der for alvor satser på at ændre på trafikanternes adfærd. Jeg tror, at de fleste kan genkende behovet for mere hensyn og opmærksomhed i trafikken, så derfor dér, vi lægger hovedvægten, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm.

Den nye trafiksikkerhedsplan lægger op til at fortsætte og videreudvikle det gode samarbejder med kommunens lokalråd og andre aktive bidragydere. Lokalrådene har blandt hjulpet med at udpege særlige farlige steder i lokalområderne og har givet en hånd med, når der er gennemført kampagner for at øge trafiksikkerheden,

Forslaget til trafiksikkerhedsplanen har været behandlet, først i Teknik- og Miljøudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen. Den er nu underlagt en høringsperiode, og forventes endelig vedtaget i februar 2019.