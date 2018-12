Ny strategi på Nordfyn: Mere kommunalt Facebook

Visse kommunale medarbejdere skal på kursus i brug af Facebook med henblik på efterfølgende at publicere nyheder og historier på den sociale platform. Initiativet er en del af den kommunikationstrategi, som er på nippet til at blive vedtaget i Nordfyns Kommune.

Nordfyn: Nordfyns Kommune vil være endnu bedre til at kommunikere med borgerne. På torsdagens byrådsmøde vedtages en ny kommunikationsstrategi gældende de næste tre år. Som en nyskabelse skal visse medarbejdere på kursus i brug af Facebook med henblik på efterfølgende at publicere nyheder og historier på den sociale platform. Kommunaldirektør Morten V. Pedersen forklarer: - I vores kommunikation er det vigtigt, at vi kommer ud på mange kanaler. De sociale medier fylder jo rigtigt meget, og derfor er det også et mål for os, at vi i højere grad bruger Facebook som en af de publikationskanaler, vi vil drage nytte af. I ser det ikke som en udfordring, at man med Facebook ikke er sikker på at ramme bredt nok? - Vi tænker over, hvad der er god kommunikation over for vores borgere og virksomheder, og her skal Facebook ses som én af flere kanaler. Jeg ser ikke det nye med Facebook som noget skelsættende, men en helt naturlig forlængelse af den måde, vi allerede arbejder på i dag. Vi har både været ude at spørge 600 borgere, og vi har fulgt op med interview internt i vores organisation. Vi bliver bedømt ganske positivt omkring vores kommunikation, og derfor er der heller ingen grund til at lave et markant kursskifte.

- Vi tænker over, hvad der er god kommunikation over for vores borgere og virksomheder, og her skal Facebook ses som én af flere kanaler. Kommunaldirektør Morten V. Pedersen

Ingen Snapchat Når I gerne vil være der, hvor borgerne er, skulle I så ikke også eksempelvis være på Snapchat, hvor mange unge mennesker er? - Det er ikke en del af vores strategi, hvad der også er en afvejning af, at når vi kun har én kommunikationsmedarbejder, så er vi også nødt til at have et ambitionsniveau, vi kan matche. I har et ønske om, at visse medarbejdere skal på kursus med det formål, at de efterfølgende skal publicere nyheder, historier på Facebook. Hvor stor en satsning bliver det? - Vi skal se på, hvordan vi sikrer, at de gode historier, der er rundt i så stor en organisation, bliver formidlet på en ordentlig og god måde. Vi har slet ikke sat mål op for hvor mange, der skal på kursus på nuværende tidspunkt. Det vigtigste er at prøve at skitsere, hvad det er for en adfærd og kultur, vi prøver at arbejde hen imod.

Intet skønmaleri Du bruger selv ordene "gode historier", men uanset, hvor og i hvilken sammenhæng, man befinder sig, er verden jo mere end et skønmaleri. Må medarbejderne kun publicere positive historier? - Moderne lederskab handler også om at være proaktiv i ens kommunikation, når vi har svære sager. Vi skal have modet til også at fortælle, når der er en historie, som måske ikke hører til blandt de gode. Har vi begået en fejl, er det vigtigt, at vi er åbne og ærlige omkring det. Det synes jeg egentlig også, at vi er i dag, for det er da rigtigt, at verden er mere nuanceret end kun gode historier, siger Morten V. Pedersen.