Ny plastsortering på Nordfyn: Sådan bliver det

Nu skal Nordfyn til at sortere ikke bare papir (som på billedet), pap, metal og glas, men også plastik. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Nordfynboere skal til at sortere plastik, og nu er der nyt om tidsrum og plastikkens afhentning.

Nordfyn: I slutningen af oktober besluttede Nordfyns Kommune at intensivere kampen mod plastik, hvilket betyder en omfattende forsøgsordning med affaldssortering af plast. Efter et møde i kommunens Teknik- og Miljøudvalg 5. december står det mere klart, hvordan sorteringen kommer til at foregå.

1) Hvornår? Forsøgsordningen begynder 4. februar 2019 og varer til og med 31. januar 2020. Plastikken bliver tømt hver ottende uge, samme dato som metal og glas også bliver afhentet. Teknik- og Miljøudvalget vil mod slutningen af forløbet evaluere, om ordningen med affaldssortering skal være permanent.

2) Hvad? Plastikken skal afleveres i blanke sække, som borgeren selv sørger for, og sækken skal lukkes til med knude, strip eller snor. En separat bil afhenter de blanke plastiksække. Man må sætte lige så mange sække ud, man vil. Plastiksorteringen gælder både hård og blød plast. Mere information om, hvordan det kommer til at fungere, vil Nordfyns Kommune sende ud til borgernes E-boks og postkasser op til forsøgsperioden.

3) Hvem? Det drejer sig om alle borgere i Nordfyns Kommune, bortset fra sommerhusejere. I alt 12.794 husstande kommer forsøgsordningen til at gælde for på Nordfyn.