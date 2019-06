Ny musikfestival i Morud med fornuftigt billetsalg

Morud: 4. og 5. juli afvikles Ditlevsdal Open Air for første gang på den nordfynske prærie.

Den nye musikfestival foregår i Morud på Europas største bisonfarm, Ditlevsdal Bison Farm. To musikscener, mad- og drikkeboder, overnatningstelte og meget mere vil stå i det bakkede og smukke terræn med udsigt til flere hundrede bisoner, som vil gå og græsse på et indhegnet område.

Niels Henrik Ove, der ejer Ditlevsdal Bison Farm og er arrangør af Ditlevsdal Open Air, fortæller, at, her cirka tre uger før afviklingen, går det tilfredsstillende med billetsalget.

- Det ser rigtig fint ud. Vi er på 75 procent af det, vi gerne vil op på. Vores oprindelig mål var at sælge omkring 1000 billetter om torsdagen og omkring 1500 om fredagen, oplyser han.

4. juli er den amerikanske uafhængighedsdag, og festivalen kommer til at kredse om den fejring.

Festivalpladsen åbner klokken 11 om torsdagen, og så står den ellers på 12 timers musik fra flere forskellige bands. Det største musikalske navn om torsdagen er formentlig den danske pubduo HUSH, der spiller på den store scene klokken 19.30.

Kort før midnat vil et stort fyrværkerishow får himlen til at lyse op, og festivalpladsen vil kort tid efter lukke. Der er dog mulighed for overnatning "blandt" vilde bisoner.

- Vores nye hytter er fuldt booket med alle musikerne, men folk er velkomne til at overnatte i deres egne telte på de arealer, vi har afsat. Det koster 100 kroner for et telt med plads til fire personer i. Det vil også være muligt at leje luksustelte, hvor der hører senge, borde og en flaske champagne med. De koster 3000 kroner at leje per styk, og disse telte var rigtig populære på Heartland, fortæller Niels Henrik Ove.

For dem, der skal hjem, vil der være busforbindelse til Odense med flere stop undervejs.