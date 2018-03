- Det er vores erfaring gennem det seneste par år, at det ikke er tilstrækkeligt at have dialogmøder med ledelsen (i børne- og ungeforvaltningen, red. ), så det er det politiske samarbejde, vi har interesse i, siger Lea Holst Strynø.

Lea Holst Strynø har siddet i bestyrelsen i to år, og som formand vil hun gribe den bold, som den afgåede formand har kastet i retning af et tættere samarbejde med politikerne.

Støttegruppe Nordfyn arbejder for "ligeværdighed og livskvalitet for nordfynske familier med børn og unge med handicap eller særlige behov", og foreningen hjælper familier, der ikke føler, at deres barn får den hjælp og de tilbud, det har brug for.

Hun hedder Lea Holst Strynø og arbejder som privat socialrådgiver. På generalforsamlingen for nylig i Støttegruppe Nordfyn blev den 35-årige socialrådgiver valgt som ny formand i stedet for Birgitte Vangsgaard, der har siddet på posten i to år og ønskede at træde helt ud af bestyrelsen.

Den afgåede formand, Birgitte Vangsgaard, siger farvel nu af flere årsager.

For det første fordi, hun har nået de mål, hun satte sig, da hun blev formand.

Det gælder blandt andet den vifte af fritidstilbud med fodbold, håndbold, dans, gymnastik og ridning, der nu er til de sårbare børn og unge. Og så gælder det samarbejdet med Nordfyns Kommune.

- Jeg ville have kommunen til at indgå i en konstruktiv dialog med Støttegruppe Nordfyn. Og det, synes jeg, er lykkedes, for nu har jeg flere gange hørt borgmesteren sige, at de ikke har gjort det godt nok, og at de vil gøre en bedre indsats for de sårbare børn og unge, siger Birgitte Vangsgaard, der også har fået løfte om, at den nye formand for Børne- og Ungeudvalget, Anja Lund Kristensen (V), fremover deltager i dialogmøderne mellem forvaltning og støttegruppe.

En anden årsag til hendes afgang er, at det er personligt hårdt at være formand og bestyrelsesmedlem i Støttegruppe Nordfyn.

- Det kræver sit at stå i spidsen for sådan en forening, for du skal kunne rumme de familier, der kommer med alle deres frustrationer, alle deres problematikker og deres sorg. Det kan man gøre i en rum tid, men jeg er jo også selv handicapmor, siger den nu forhenværende formand.