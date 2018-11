Ny julemusikvideo: Martin synger om din typiske firmajulefrokost

Julefrokostsæsonen er over os. Den nordfynske entertainer Martin Knudsen står klar med et friskt julehit om firmajulefrokostens festlige klichéer.

Martin Knudsen står for selve sangstemmen, og han har selv skrevet manuskriptet til musikvideoen, han også medvirker i. Sangen er blandt andet udarbejdet med produceren Jan Lysdahl, der tidligere har arbejdet med store musikere såsom Kim Larsen, Sanne Salomonsen, Moonjam og Poul Krebs.

- Jeg håber, at folk får en fest med sangen, og at de synes, den er sjov. Vi kan nok alle godt genkende julefrokostens typer, når man hører sangen og ser videoen, lyder det fra den nordfynske sanger.

Glad popsang

En Juleleg har været længe undervejs.

- Det skulle egentlig "blot" have været en glad popsang. Men så drog vi paralleller til julefrokosterne, og pludselig blev det en energifyldt julesang, fortæller Martin Knudsen.

Efter at have arbejdet på den i et års tid lå den klar i slutningen af 2017, hvorefter underholderen begyndte på arbejdet med videoen til sangen.

Musikvideoen kan du se her: