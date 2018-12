Ny grillbar på vej i Bogense

Jeanette Hald bestræber sig på at åbne i god tid før VM i cykelcross, som holdes i Bogense første weekend i februar. Der ventes ved den lejlighed at komme ikke mindre end omkring 20.000 tilskuere fordelt på de to løbsdage.

Marinetten fortsætter

Den nye grillbar får ingen indvirkning på driften af Marinetten. Den kører videre med udsigt over vandet og samme menu.

Menukortet på Tex-grillen, fortæller Jeanette Hald, kommer til at minde meget om det menukort, hun havde i de to et halvt år, hun var forpagter af grillen på Båring Bakke. En sammensætning, der faldt i manges smag. Hun har oplevet, at flere af kunderne fra Båring Bakke er dukket op på Marinetten, siden den åbnede i maj.

I den nye grillbar bliver der flere sammenfald i menuen med Marinetten og Båring Bakke, fortæller hun.

- De spydstegte kyllinger flytter ned i grillen, og det bliver fremover også muligt at få ovnstegt flæskestegs-sandwich, og bøfsandwich med bløde løg og brun sovs. Det er vores bestseller. Man kommer også til at kunne købe almindelige burgere og grillmad, og navnet beholder vi. Der er bare ting, man ikke skal lave om på, siger hun.

Den gamle Tex-grillen lukkede i november.