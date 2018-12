Otterup: Der skulle være en god chance for, at Otterups borgere ikke behøver gå ind til den kommende højtid med alt for langt og ustyrligt hår.

Hos Otterups senest tilkomne frisørsalon er der tidlige julegaver og en billig juleklipning på plakaten.

Det er den 32-årige Hamudi Hassan fra Odense, der har slået dørene op for Nordfyns Salon på Søndergade 1, hvor der tidligere lå en butik - Art & Craft med håndlavede træting.

Hamudi Hassan er flyttet til Danmark for nyligt efter at have boet en årrække i Sverige og slog dørene op for salonen i november.

- Det var butikkens beliggenhed lige midt i Otterup, der fik mig hertil. Her har vi parkeringspladsen ved biblioteket, så folk kan holde lige uden for døren. Det er meget synligt, mener han.

I hele december er der åbningstilbud på klipninger og gammeldags barbering, samtidig med at alle kunder får en julegave med hjem i form af en stor tube hårgele.

Hamudi Hassan er udlært frisør i Libanon, hvor hans far også var frisør. Han har mere end 11 års erfaring i faget.

I den nye salon modtager han både kunder med og uden tidsbestilling.