Ny formand for Nordfyns Museum

Bogense: Museumsforeningen ved Nordfyns Museum i Bogense har fået ny formand.

Leo Jensen har afløst Villy Høj, der har været formand i mere end 15 år og nu har ønsket i stedet at forsætte som menigt medlem af bestyrelsen.

Den nye formand, der også er formand for Danmarks Naturfredningsforening på Nordfyn, vil gerne arbejde for, at museet i den gamle stationsbygning i Vestergade bliver mere kendt og synligt for bogensere og andre nordfynboer.

- Man møder jo stadig folk, der ikke har været der og ikke aner, hvad der er på museet, og det, synes jeg, er ærgerligt, siger han.

Museet har en trofast flok af 25-30 frivillige på onsdagsholdet, der tager sig af alskens praktiske opgaver. Med på holdet er den nu tidligere formand Villy Høj, og det agter han at blive ved med. /bett