Ny cykelsti oversvømmet: Snart er vandet væk

Nordfyn: Forbipasserende til den snarlig færdiggjorte cykelsti mellem Kappendrup og Hjadstrup har blandt andet på Facebook undret sig over, hvorfor en del af strækningen står under vand og praktisk talt er umulig at benytte på cykel - hvis man da ikke er i besiddelse af en vandcykel.

Til eventuelle ængstelige sjæle står projektleder for cykelstien, Morten Grønvald, klar med en beroligende forklaring.

- Til at begynde med vil det, hvad der er helt normalt, tage lidt tid, før vandet kan trænge igennem de nedsivningsmuldbede, vi har anlagt, og som består af en blanding af muldjord og sand. For at hjælpe vandet en lille smule på vej, har vi lavet ekstra huller ved hjælp af nogle andre stenløsninger, fortæller Morten Grøndvald og lover, at cykelstien vil være vandfri, når den efter planen inden nytår frigives til brug.