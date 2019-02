Ny badebro ved Skåstrup strand får støtte fra fond

Skåstrup: I Skåstrup vest for Bogense ligger et skønt sommerhusområde med den oprindelige bebyggelse fra 60'erne og 70'erne - og et helt nyt udbygget sommerhusområde, halvanden kilometer væk fra stranden. Man vurderer, at der nu kommer cirka 10.000 gæster hvert år.

Grundejerforeningen Vestermosen besluttede i sensommeren 2018 at søge Nordea-fonden om en ekstra bro til placering ved Spejderhytten for at aflaste den gamle bro øst for spejderhytten, og en ny bro er nu bestilt, lyder det i en pressemeddelelse fra grundejerforeningen.

Skåstrup ferieområde er opdelt i en række grundejerforeninger. Fire af disse har stiftet et "brolaug", som i årenes løb har haft til opgave at tage den gamle bro op om vinteren, opsætte den igen om sommeren og sørge for vedligehold. Den gamle bro er godt besøgt, og ofte er der så meget trængsel i højsæsonen, at man frygter for, at et barn skubbes ud over kanten.

En eftermiddag i september dumpede der en mail i postkassen. Denne mail fortalte, at Nordea-fonden havde bevilget 128.000 krpner til en ekstra badebro, til placering ved Strandgyden og Spejderhytten.

Efter overvejelser om typen, faldt valget hurtigt på en bro, hvor man nøjes med at tage dækket af om vinteren, og selve stativet/underdelen får lov til at blive stående vinteren over.

- Broen er nu bestilt, og vi håber, at den bliver sat op her i foråret. Så en masse strandgæster - og spejdere - kan få glæde af den i sommerhalvåret som kommer, lyder det fra Grundejerforeningen Vestermosen.