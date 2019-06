Ny app hjælper fodbolddrenge fra Morud med at komme til stævne i Holland

Seks fynboer har lanceret en platform, der skal gøre det nemmere for foreninger at samle penge ind til oplevelser. Med succesfuldt pilotprojekt kommer drengehold fra Morud IF til stævne i Holland.

Nordfyn: Takket være seks iværksættere fik et hold fodbolddrenge fra Morud IF indsamlet over 14.000 kroner, så drengene kan komme til stævne i Holland. Pilotprojektet viste sig at være en succes for iværksætterne bag Kluboplevelser.dk, som nu håber, at projektet vil sprede sig som ringe i hele forenings-Danmark.

Alle, der er registreret som en forening i Danmark, kan benytte Kluboplevelser.dk's platform til at samle penge ind til en oplevelse. Det kan være alt fra en idrætsklub til en sangforening.De produkter man sælger, skal være indeholde klublogo eller andet, der forbinder produktet med foreningen. Produkterne må kun sælges til venner, familie og andre medlemmer af samme forening ifølge dørsalgsloven. Produkterne kan være hvad som helst, og det kan for eksempel være produkter fra foreningernes sponsorer. Det kan også være sokker med klublogo på, som Kluboplevelser.dk selv producerer. Med en web-app får de frivillige ledere et samlet overblik, hvad indtjeningen er, hvem i klubben der sælger hvad, og hvem der måske hænger lidt i bremsen med salget. Alt salg sker gennem Mobilepay. Fordi det foregår ude i frivillige foreninger, og det er indsamling til almengørende formål, er der moms- og skattefritagelse for den enkelte forening.

Konfliktfyldt indsamling

De er alle stødt på store udfordringer, når der skal samles penge ind. Især når det har drejet sig om deres børn.

Her har de oplevet, hvordan de har skulle knokle for at skrabe penge sammen, når et fodboldhold, håndboldhold, svømmehold eller et hvilken som helst andet foreningshold, har haft som mål om at opleve noget sammen. For det at skabe noget sammen, koster som regel penge.

- Det med styring, fordeling og penge er en kæmpe opgave, når man sidder med det. Det lyder banalt, men der er mange ting i det. Konkret har vi haft de konflikter i vores gamle foreninger, siger Ole Madsen og tilføjer:

- I stedet for at lederne er helte, så bliver de kritiseret for ikke at have styr på pengene. Vi vil godt gøre de frivillige til helte, ved at gøre det lettere at samle penge ind.