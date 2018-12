Nu kommer ensretningen i Otterup

Otterup: Forandringen vil være synlig og til at mærke, når dele af Otterups bymidte snarest muligt i det nye år bliver ensrettet. Det besluttede Teknik- og Miljøudvalget onsdag.

Ensretningen sker i Jernbanegade og i dele af Bredgade. I første omgang er der tale om en forsøgsordning gældende fem-seks måneder. De kommende år investeres der massivt i at udvikle bymidten i Otterup, og ensretningen skal bruges til at afklare hvilken trafikmodel, der giver bedst mening på længere sigt.

Kommunens eksperter peger på, at særligt Jernbanegade i perioder er vanskelig at færdes på for bløde trafikanter. Ligeledes er vejen så smal, at biler ofte har vanskeligt ved at passere hinanden. Fortovene er smalle, så hvis bilerne ikke parkerer korrekt, eller butikkerne har udstilling af varer på fortovet, så bevæger gående sig ud på vejen.