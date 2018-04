For cirka 10 år siden blev der startet et ungeråd, som endte med at mislykkes. Men nu vil man prøve igen. Vi skal give ungdommen en stemme, siger Bianca Giese, koordinator på Nordfyns Ungdomsskole.

Nordfyn: "Mangler Nordfyn et ungehus, et spillested, flere kreaværksterder, et retro loppemarked, madklubber for unge, en festival, beachvolleyturnering... eller ?? Hvad synes du?"

Sådan står der i Nordfyn Ungdomsskoles invitation til et møde den 5. april klokken 18.30 i Tingstedet i Søndersø, hvor Nordfyns Ungeråd skal dannes. Her bliver i den grad lagt op til, at den nordfynske ungdom får en stemme i kommunen - en mulighed for at få indflydelse på, hvordan det er at være ung på Nordfyn.

“ Der mangler et sted. Men hvis de unge ikke vil have det, så skal vi ikke arbejde på det. Bianca Giese, koordinator på Nordfyns Ungdomsskole

- Det er enormt vigtigt at høre de unges stemmer. Vi har ikke en forventning om et vildt uddannelses- eller byliv, men vi vil gerne skabe et sted, hvor de kan samles, siger koordinater i Nordfyns Ungdomsskole Bianca Giese.

Det er de 15 til 25-årige, som har mulighed for at blive en del af Nordfyns Ungeråd, som skal skabes i samarbejde med de unge. Derfor bliver der på mødet også talt om, hvad et ungeråd er, hvad det kan, og hvem der gerne vil være med, fortæller Bianca Giese.

- Idéerne skal komme fra de unge selv. Men ungerådet skal ligge under kommunen ligesom seniorrådet, så de får en større indflydelse.