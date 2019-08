Nu kan man igen tanke i Nørreby

- Det er vigtigt for det projekt, vi har sat i søen, at det er lykkedes os at få Go'on til Nørreby. Dagligvarebutikken og tanken vil komplimentere hinanden perfekt, og hver især trække kunder til og skabe liv i byen. Samtidig vil tanken give os en fast månedlig driftsindtægt, som kan være med til at sikre rammerne om Nørreby Butikshus, fortæller David Lorentzen, fungerende direktør i Nørreby Butikshus.

Tro på projektet

Go'on er et dansk brændstofselskab, som har specialiseret sig i at etablere sig steder, som de større selskaber går udenom.

- Vi var ikke lang tid om at beslutte os for at indgå samarbejde med folkene bag Nørreby Butikshus, da vi hurtigt kunne se, at der var stor opbakning i lokalbefolkningen, og det giver trofaste kunder. Det ved vi fra tidligere projekter. Så vi tror fuldt ud på ideen og projektet, fortæller Mick Kjær, adm.dir. i Go'on i en pressemeddelelse.

Åbningen af tankanlægget skal ses som en forløber for genåbningen af en dagligevarebutik i Nørreby. For øjeblikket arbejder folkene bag anpartsselskabet Nørreby Butikshus hårdt på at skaffe den nødvendige kapital. Går alt vel, åbner butikken støttet af Dagrofa om nogle måneder.