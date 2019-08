Nu er rosenfestivalen officielt åbnet: Jim Lyngvild i højt humør

Modeskaber, forfatter og vikingeentusiast Jim Lyngvild var som æresgæst med til at skyde gang i den 13. udgave af Rosenfestivalen i Bogense. Han var som altid fuld af energi og store smil.

Jim Lyngvild har flere udstillinger på Bogense Rådhus, som kan opleves hele weekenden. 15 til 20 af modeskaberens specialdesignede kjoler er til skue, og desuden vil det være muligt at opleve en speciel rokokohave, der er sat op til lejligheden.

I løbet af lørdag formiddag fik Jim Lyngvild også døbt sin egen rose med navnet "Jim The Viking" i mjød. Det skete på pladsen ved Manneken Pis i Adelgade.

Jim Lyngvild var som altid fuld af energi og højt humør, da han fik mikrofonen i hånden på trappen ved rådhuset. Han fik også fyret en joke af omkring det at springe ud som bøsse i sammenhæng med roserne, der endnu ikke var sprunget ud til Jims udstillinger på rådhuset. Det fik de mange tilhørende til at grine højt.

Termometeret havde allerede passeret 20 grader klokken 10 i forbindelse med den officielle åbning, så der venter de cirka 30.000 gæster, som hvert år besøger rosenfestivalen, gode vejrforhold hele weekenden. Udsigten for søndag ser også ganske god ud.

Ja, man skulle næsten tro, at "Jim, der er det tætteste, man kommer på en ægte viking i Danmark", som borgmester Morten Andersen formulerede det i sin velkomsttale, havde talt med vejrguderne.

Jim Lyngvild og hans mand, Morten Paulsen, der var med for at bakke op, snakker her med en ældre dame ved rådhuset i Bogense. Foto: Emil Hermann