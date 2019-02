Normalt ulovligt at kaste snøren ud: Ejer af slot inviterer til fiskedag

- Vi vil rigtig gerne være en integreret del af lokalsamfundet, og formålet med fællesspisningen var også, at folk kunne stille spørgsmål til os. Et af spørgsmålene gik blandt andet på, om det var muligt at få lov til at fiske i Dallund Sø, hvor det normalt er ulovligt at kaste snøren ud, fortæller Bjørn Bahnsen, der tirsdag den 12. marts håber på at se en masse fiskeglade mennesker.

Høns vendt tilbage

Bjørn Bahnsen fortæller, at den type af høns, der gik rundt ved Dallund Slot for 500 år siden, er vendt tilbage.

- Vi har fået hønsene tilbage på slottet, og vi har meget fokus på, at vores dyr er fra den gamle danske art. Vi er også begyndt at lave vores egen ost på forsøgsbasis, da vi har købt det udstyr, der kræves for at kunne fremstille ost. Og så har vi lige købt et drivhus, så vi har mulighed for at dyrke grøntsager hele året rundt. Vi har en bod stående på vejen ved indgangen til slottet, hvor folk kan købe de forskellige ting, siger Bjørn Bahnsen.

1. oktober 2016 blev Dallund Slot overtaget af familiefirmaet Trio Line Holding, som Bjørn Bahsen har sammen med sin søster. De nye slotsejere lejede med det samme den ene halvdel af bygningerne ud til Luciaklinikken, der hjælper personer med blandt andet stress, udbrændthed, posttraumatisk stress, livsstilssygdomme.

- Vi har selv den anden halvdel af bygningerne, og det er endnu ikke fastlagt, hvad der skal ske med dem. Vi har nogle tanker, men det er ikke konkret endnu, fortæller Bjørn Bahnsen.