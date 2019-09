Normalt ulovligt: Ny fiskedag afholdes ved Dallund Sø

Nu er det igen muligt at få noget på krogen i Dallund Sø, som normalt er ulovlig at fiske i.

Søndersø: Fredag den 20. september kan du igen få luftet fiskestangen ved Dallund Sø, hvis du drømmer om at fange en stor gedde eller en anden ferskvandsfisk.

Det er normalt ulovligt at kaste snøren ud i den smukke sø ved Dallund Slot, men Bjørn Bahnsen, ejeren af slottet, har valgt at afholde en ny fiskedag.

I marts blev den allerførste fiskedag afholdt. Det skyldtes, at flere lokale borgere inden da på venlig vis havde spurgt Bjørn Bahnsen, om det mon kunne være muligt at få lov til at fiske i søen i løbet af en hel dag.

Det kunne slotsejeren ikke se noget problem i. Det eneste krav var dog, at alle fisk, der kom på krogen, blev sat ud igen. Dette krav gælder stadig, når fiskedag nummer to afvikles.