Nordfynsspillene præsenterer foredrag om musicalens historie

Otteerup: Musical er, med mere end 40 procent af alle solgte billetter, den mest sete form for scenekunst i Danmark, men - Hvor kommer de fra, disse musicals? - Hvordan har de udviklet sig, og hvordan er de blevet påvirket af historien og samfundet, gennem de seneste 100 år? Hvis du også synes at det kunne være interessant at vide mere om, har du muligheden her, lyder det i en pressemeddelelse fra Nordfynsspillene.

Gennem et foredrag på 2,5 timer, vil musicalekspert Jesper Nielsen, tage dig med på en spændende rejse. Fra teatrets og musikkens tidligste dage, op gennem det 20. århundrede og hele vejen til nutiden. Med stor entusiasme og indlevelse, fortæller Jesper både om den første tid i London og New York, men også hvordan Musicals kom til Danmark. Desuden er han endnu en gang instruktør på Nordfynsspillenes store sommerforestilling, og aktivt medlem af byrådet i Nyborg. Foredraget foregår i Kuplen på Otterup Bibliotek, fredag 8. marts 19-21.30. Det er gratis for medlemmer af Nordfynsspillene, og koster 50 kroner for ikkemedlemmer. Det er muligt at købe kaffe og te ved arrangementet.

