Nordfynske mæglere: Flere boligkøbere vender blikket mod Nordfyn

Flere nordfynske mæglere melder om stigende boligpriser i Nordfyns Kommune blandt andet på grund af en større tilflytning fra Odense. Høje boligpriser i Odense får Nordfyn til at være et attraktivt alternativ.

Poul Jensens vurdering om at prislejet i Odense er blevet så højt, at flere søger mod Nordfyn, er noget som Martin Møller fra EDC i Otterup også kan nikke genkendende til:

- Jeg tror, det er et udtryk for de generelle prisstigninger, der har været på boligmarkedet. De mindre byer kommer altid lidt senere end de større byer med hensyn til prisstigninger. Så de voldsomme prisstigninger man har set i København, Aarhus og Odense, begynder at få en afsmittende effekt på de områder, der ligger uden for de store byer, siger Poul Jensen indehaver af Home i Otterup.

Således var gennemsnitprisen per kvadratmeter i 2018 på Nordfyn 7529 kroner, hvis man regner gennemsnit ud af alle årets måneder, hvilket er knap 900 kroner mere end for fire år siden. Prisstigningerne følger en generel tendens over hele landet, hvor priserne omkring især de store byer er steget markant siden finanskrisen.

Nordfyn: Flere vælger at bosætte sig på Nordfyn, og det mærker de lokale ejendomsmæglere. Flere af dem melder om gode tider for området, der i 2017 og 2018 havde de højeste salgspriser per kvadratmeter siden årene før finanskrisen.

Landejendomme populære igen

Martin Møller har især kunnet mærke den stigende efterspørgsel i 2017 og 2018 og fortæller, at den indtil videre ligger jævnt i 2019 med en efterspørgsel på alle type boliger.

Landejendommene stikker dog ud. De er nemlig kommet ind i varmen igen for mange danskere, der ikke turde at købe dem under og årene efter finanskrisen. Her var der stor usikkerhed om, hvorvidt man kunne komme af med en så stor ejendom. Det afskrækkede mange for at købe dem, selvom de nok kunne gå med en lille drøm i maven om en idyllisk landejendom. Men i løbet af de seneste tre år er de ifølge Martin Møller blevet salgbare igen.

Tendensen er den samme hos EDC i Søndersø, hvor ejendomsmægler Benjamin Raun også mærker en grad af tilstrømning fra blandt andet Odense. Boligpriserne i Søndersø og Morud, som han blandt andet dækker, nærmer sig et niveau, han oplevede, da priserne var på sit højeste.

- Vi oplever i høj grad, at de udbudspriser, vi sætter på ejendomme, er nemmere at fastholde. Det er ikke så tit, der bliver givet de store afslag længere. Så der er mest dér, vi kan mærke at priserne stiger, siger han.