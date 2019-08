Nordfyn: Der bliver masser af Nordfyn på tv-skærmen i aften, når DR2 starter tredje sæson af serien Udkantsmæglerne. En af de medvirkende ejendomsmæglere er nemlig Marie Louise Pedersen fra Bogense, der i denne sæson bliver fulgt tæt af et kamerahold.

- Det har været megasjovt at være med og produktionsselskabets folk har været rigtigt hyggelige at have på slæb, fortæller den nordfynske ejendomsmægler.

I løbet af udsendelsen kommer man både med ud til nogle af hendes kunder og en del af de ejendomme Marie Louise Pedersen har til salg, men udsendelsen følger også hendes hverdag og familieliv.

Udkantsmæglerne er let og underholdende tv, men ifølge Marie Louise Pedersen viser det også, hvordan det er at være ejendomsmægler lidt væk fra whiskybæltet

- Tv-holdet har været i Bogense ad to omgange indenfor de seneste par måneder, så det er helt nye optagelser. Jeg har ikke selv nået at se noget af det, men jeg ved at der er lavet rigtigt mange billeder af den nordfynske natur og fra Bogense by og omegn. Jeg glæder mig til at se det i aften, lyder det med et grin fra den nordfynske ejendomsmægler.

Marie Louise Pedersen blev kontaktet af produktionsselskabet efter hun havde været med i et indslag i Aftenshowet, hvor hun var med for at diskutere aupair-ordningen.

Udkantsmæglerne sæson tre har præmiere i aften klokken 22 på DR2.