Nordfynsk spidskandidat stopper af hensyn til familien: - Det har været en lang og svær beslutning

Planen er, at Kim Johansen vil fortsætte i politik, også ved at genopstille til næste valg. Han ønsker dog ikke længere at være socialdemokratisk spidskandidat. Arkivfoto

Kim Johansen, socialdemokratisk spidskandidat, stopper som gruppeformand for at passe på sig selv og få mere tid til familien.

Nordfyn: 53-årige Kim Johansen fortsætter i politik, men stopper som spidskandidat og gruppeformand for Socialdemokratiet i kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune. Beslutningen sker af hensyn til familien. Han fortæller, at han under den seneste valgkamp oplevede svær sygdom i sin nærmeste familie, og for tre uger siden blev hans far ramt af en blodprop. - Det har været en lang og svær beslutning, men jeg er kommet frem til, at jeg ønsker at bruge mere tid sammen med min familie samt få muligheden for at prioritere flere og andre ting end politik, fortæller han. Kim Johansen fik 1526 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2017, markant flere end andre af de socialdemokratiske kandidater. Fra august afløses han som gruppeformand, spidskandidat og næstformand i Økonomiudvalget af Pia Longet. Ny næstformand i gruppen bliver Brian Lebæk, mens Pia Longet i Erhverv, Kultur og Fritid, som hun træder ud af, afløses af Helle Waagner.

- Jeg er ikke træt af politik og vil fortsætte mit politiske arbejde med samme entusiasme og ildhu og kæmpe for alle de vigtige sager for borgerne i Nordfyns Kommune som hidtil. Kim Johansen (S), der ønsker at genopstille. Bare ikke som spidskandidat.

Stadig lyst til politik Kim Johansen har været med i lokalpolitik gennem de seneste 17 år og i de fleste af årene med markante og tidskrævende poster. Blandt med over syv år som formand for Teknik- og Miljøudvalget. - Jeg er ikke træt af politik og vil fortsætte mit politiske arbejde med samme entusiasme og ildhu og kæmpe for alle de vigtige sager for borgerne i Nordfyns Kommune som hidtil. Jeg ønsker også at genopstille. Bare ikke som spidskandidat. Jeg kunne godt tænke mig en gang imellem at få et par friaftenener, siger Kim Johansen.

Presset er vokset Han oplever, at arbejdspresset på lokalpolitikerne er vokset markant i den tid, han har været med. - Jeg skiftede for to et halvt år siden arbejde med en helt klar aftale omkring mit politiske virke, hvilket stadig er gældende, men jeg kan også konstatere, at jobbet som politiker er og bliver mere tidskrævende og ens tilstedeværelse inden for "normal" arbejdstid bliver mere og mere påkrævet især som gruppeformand og spidskandidat, siger han. Sygdommen i familien gik også udover hans seneste valgkamp. - Af hensyn til min familie kunne jeg ikke drive den valgkamp og bruge den tid, som jeg gerne ville for at skabe de ønskede resultater for partiet og for Borgerne på Nordfyn. Det har jeg også brugt en del tid på at bearbejde.